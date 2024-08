Na starcie stanie m.in. Róża Kozakowska, złota i srebrna medalistka Paralimpiady z Tokio. Powalczy ona o obronę tytułu paralimpijskiego w rzucie maczugą.

Ponadto w lekkoatletyce dużą szansę na paralimpijski krążek ma Michał Derus, który pobiegnie na 100m. Na tym dystansie świętował już zdobycie dwóch wicemistrzostw paralimpijskich w Rio de Janeiro 2016 i Tokio 2021. Lech Stoltman, nasz kulomiot, który podobnie jak Derus ma w dorobku dwa medale Igrzysk Paralimpijskich w swojej konkurencji - tylko że brązowe.

Dużą szansę na pozycję medalową ma również Szymon Sowiński w strzelectwie. W pierwszym starcie będzie strzelał z pistoletu pneumatycznego 10 metrów. Jest obecnym mistrzem Europy w tej konkurencji - mistrzostwa odbyły się w hiszpańskiej Sewilli.

O sprawienie niespodzianki postara się nasza debiutantka w taekwondo Patrycja Zewar. Jest ona aktualną brązową medalistką mistrzostw Europy, które odbyły się w tym roku w Serbii. Oprócz tego kolejne mecze rozegrają polscy bocciaryści, tenisiści stołowi (debel, mikst), badmintoniści, a w eliminacjach zaprezentują się nasi utytułowani wioślarze - Jolanta Majka i Michał Gadowski - medaliści mistrzostw świata i Europ ,czy niewidoma Joanna Mazur, która - wraz ze swoim partnerem Michałem Stawickim - pobiegnie w eliminacjach 400 metrów.

Oprócz startów Polaków ciekawymi widowiskami będą mecz Ukraińców (trzecia drużyna europejskiego czempionatu) z Irańczyków (aktualni mistrzowie świata i mistrzowie paralimpijscy) w siatkówce na siedząco, w koszykówce na wózkach z kolei mecz Amerykanek z Niemkami (trzecia i czwarta drużyna ostatnich mistrzostw świata oraz ostatniej paralimpiady).

Polacy na igrzyskach paralimpijskich Paryż 2024 w piątek - 30 sierpnia. Kiedy startują?

Parapływanie:

10:58, 100 m stylem klasycznym (SB9), eliminacje - Zuzanna Boruszewska

19:21, 100 m stylem klasycznym (SB9), finał - ew. Zuzanna Boruszewska

Paratenis stołowy:

10:00, ćwierćfinał turnieju miksta (XD17). Piotr Grudzień/Karolina Pęk - Luiz Filipe Manara Bra - Danielle Rauen.

13:00, ćwierćfinał turnieju deblowego kobiet (WD20). Natalia Partyka/Karolina Pęk - Chunxiao Hou/Guiyan Xiong.

17:00, ćwierćfinał turnieju deblowego (MD18). Patryk Chojnowski/Piotr Grudzień - Emil Andersson/Daniel Gustafsson

17:00, ćwierćfinał turnieju deblowego (MD18). Igor Misztal/Maksym Chudzicki - Chaodong Liu/Yiqing Zhao

Parałucznictwo

9:34, 1/16 finału w łukach jednoczęściowych - Ksenija Markitantowa - Joma Akter.

Parabadminton

20:00, faza grupowa. Bartłomiej Mróz - Suryo Nugroho.

Boccia:

14:00, faza grupowa (BC3). Edyta Owczarz - Sonia Heckel

19:20, faza grupowa (BC1). Kinga Koza - Hiromi Endo

21:40, faza grupowa (BC3). Damian Iskrzycki - Rodrigo Romero.

Parawioślarstwo:

11:10, PR2 mikst, eliminacje - Michał Gadowski i Jolanta Majka

Parastrzelectwo

9:00, kwalifikacje - Emilia Babska

11:15, kwalifikacje - Szymon Sowiński

11:45, finał - ew. Emilia Babska

14:00, finał - ew. Szymon Sowiński

Parataekwondo

12:02, 1/8 finału, kategoria do 65 kg (K44). Patrycja Zewar - Christina Gkentzou.

12:57, 1/4 finału, kategoria do 65 kg (K44) - ew. Patrycja Zewar

18:04, repasaże o 1/2 finału, kategoria do 65 kg (K44) - ew. Patrycja Zewar

19:32, 1/2 finału, kategoria do 65 kg (K44) - ew. Patrycja Zewar

21:18, o trzecie miejsce, kategoria do 65 kg (K44) - ew. Patrycja Zewar

22:00, finał, kategoria do 65 kg (K44) - ew. Patrycja Zewar

Paralekkoatletyka

11:30, bieg na 400 metrów, eliminacje (T11) - Joanna Mazur

13:04, bieg na 100 metrów, eliminacje (T47) - Michał Derus

13:15, bieg na 100 metrów, finał (T35) - Jagoda Kibil

13:15, bieg na 100 metrów, finał (T35) - Ingrid Renecka

18:00, rzut maczugą, finał (F32) - Róża Kozakowska

19:05, pchnięcie kulą, finał (F55) - Damian Ligęza, Lech Stoltman

19:30, bieg na 100 metrów, finał (T47) - ew. Michał Derus

19:37, bieg na 400 metrów, półfinał (T11) - ew. Joanna Mazur

20:52, pchnięcie kulą, finał (F37) - Jakub Mirosław

Jakub Kochan