Dobry początek reprezentantki Polski. Decydował ostatni strzał

Dobry początek rywalizacji na igrzyskach paralimpijskich w Paryżu zanotowali polscy łucznicy. Swój pojedynek w 1/16 finału wygrała Ksenija Markitantowa. Reprezentantka Polski awansowała do 1/8 finału.

Parałucznicy i parałuczniczki rywalizację na paralimpiadzie zaczęli pierwszego dnia od rundy rankingowej. Na podstawie uzyskanych w niej wyników sportowcom przydzielono rywali w 1/16 finału. Markitantowa w tej fazie turnieju rywalizowała z reprezentantką Bangladeszu Jomą Akter.

Pojedynek Markitantowej z Akter obfitował w wiele emocji. Po oddaniu 15 strzałów obie zawodniczki miały na swoim koncie po 138 punktów. O zwycięstwie miał więc zdecydować dodatkowy strzał.

Obie zawodniczki decydującą strzałę posłały w pole nagradzane 10 punktami. Jednak to Markintatowa trafiła bliżej środka tarczy i to ona awansowała do następnej rundy.

Kolejna runda zostanie rozegrana w sobotę 31 sierpnia. Rywalką reprezentantki Polski będzie Brytyjka Jodie Grinham.

MiK