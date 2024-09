Skandal w Paryżu! Paralimpijka wpadła na dopingu

Występ w stolicy Francji miał być dla 43-latki już czwartym podejściem do igrzysk paralimpijskich. Fragoso startowała już bowiem w Pekinie, Londynie i Rio de Janeiro, tyle że wówczas rywalizowała - bez większego powodzenia - w... pływaniu w kategorii S2.

Na podnoszenie ciężarów Portugalka przekwalifikowała się stosunkowo niedawno, bo raptem kilka lat temu, ale w nowej dla siebie dyscyplinie czyniła na tyle szybkie postępy, że zdołała awansować - jako jedyna przedstawicielka swojego kraju w kategorii wagowej do 41 kilogramów - na paryskie zmagania.

Simone Fragoso nie było jednak dane wystartować w kolejnych igrzyskach paralimpijskich. Jak podaje dziennik "Record", w przeddzień zawodów sportsmenka dowiedziała się, że wynik próbki A, pobranej od niej do testów antydopingowych jeszcze przed startem, dał wynik pozytywny. Zawodniczka została tym samym wykluczona z rywalizacji.

"Z wielkim rozczarowaniem informuję, że nie będę mogła wziąć udziału w zawodach. Wracam do domu z poczuciem niespełnionego obowiązku i z ogromnym smutkiem. Dziękuję wszystkim, którzy bezwarunkowo wspierali mnie na mojej sportowej drodze i zapewniam, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zakwestionować podjętą wobec mnie decyzję" - napisała Fragoso na swoim Instagramie.

Zawodniczka zapewnia, że nigdy nie brała świadomie zakazanych substancji i zamierza odwołać się od wyroku.

Portugalski Komitet Paralimpijski opublikował zaś oświadczenie, w którym zapewnił, że "odrzuca wszelkie próby oszustw w rywalizacji" i opowiada się za pełną uczciwością w sporcie.