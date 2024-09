Ekstraliga rugby: ważne starcie w Sopocie, trzeci test mistrzów Polski

Po niezwykle zaciętych meczach w trzeciej kolejce Ekstraligi, czwarta zapowiada się równie ekscytująco. Podstawowe pytania, to jak po wyniszczającym boju zagrają Orlen Orkan Sochaczew oraz Awenta Pogoń Siedlce? Czy Ogniwo Sopot po trzech tygodniach przerwy wróci na tyle wypoczęte by zatrzymać trudnego rywala? Czy zespoły z Łódzi i Białegostoku grając na własnym terenie postarają się o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie?

Budowlani o pierwsze punkty, batalia w Sopocie

Czwartą kolejkę zmagań otworzy mecz pomiędzy KS Budowlanymi WizjaMed Łódź i Life Style Catering Arką Gdynia. Patrząc na układ tabeli, goście wydają się być zdecydowanymi faworytami. „Buldogi” pozostają jedną z trzech niepokonanych dotąd drużyn. Przed ostatnimi derbami Trójmiasta dołączył do nich również Argentyńczyk Nicolas Silvera. Obrońca zanotował fantastyczny debiut, zdobywając przyłożenie. W świetnej formie wydaje się być również wielokrotny reprezentant kraju Dawid Banaszek, który jest głównym konstruktorem akcji gdyńskiego zespołu.

Arka, posiadająca w tym roku bardzo ciekawy skład, który wprawną ręką prowadzi Łukasz Szostek, może okazać się czarnym koniem rozgrywek. Najpierw jednak musi udowodnić to na boisku. Choćby w sobotnim starciu w Łodzi, które z pewnością nie będzie łatwe. Budowlani w swoim drugim sezonie w Ekstralidze ustabilizowali skład, a do sukcesu ma ich poprowadzić były selekcjoner kadry narodowej Chris Hitt. Bracia Lucas i Alex Niedzwieccy wprowadzili sporo ożywienia w grę, a wzmocniony młyn jest zagrożeniem dla każdego zespołu w lidze. To oznacza, że na własnym terenie łodzianie będą bardzo groźni i przede wszystkim są w stanie powalczyć o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

Również w sobotę, o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie Ogniwa Sopot z Awentą Pogonią Siedlce i właśnie na to starcie ostrzą sobie zęby kibice rugby w Polsce. Nie może być inaczej, gdy spotykają się wicemistrzowie i brązowi medaliści z poprzedniego sezonu, a zarazem dwaj pretendenci do tytułu w tegorocznych rozgrywkach.

Choć pojedynek powinien być wyrównany, faworyta upatruje się w drużynie gości. Awenta Pogoń Siedlce stoczyła przed tygodniem zacięty bój z Orlen Orkanem Sochaczew, ale dysponuje na tyle szerokim składem, że na mecz w Sopocie przywiezie prawdopodobnie mocno zmienioną „piętnastkę”. Co więcej goście są podrażnieni porażką z Sochaczewa, bo w tym meczu mieli swoje szanse zarówno na zwycięstwo, jak i na wyrównanie w końcówce. Nie wykorzystali ich i teraz, by zostać w grze o czołowe lokaty w rundzie jesiennej nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów w Sopocie.

Ogniwo z kolei potrafi grać mecze o stawkę. To zespół, który taktyką potrafi zamaskować swoje braki. Mecze wówczas być może nie stanowią wielkiego widowiska, ale podopieczni Toma Fidlera są do bólu skuteczni w realizowaniu założeń, utrzymywaniu rywala z dala od pola punktowego, zdobywaniu terytorium i wykorzystywaniu każdej nadarzającej się okazji do zdobycia punktów. Kluczem dla gospodarzy będzie więc z pewnością twarda defensywa i doskonale ustawiony celownik Wojciecha Piotrowicza. To będzie z pewnością najlepsza broń przeciwko naporowi Pogoni.

Historyczny mecz w Białymstoku, „Rycerze” kontra „Smoki”

Historycznym wydarzeniem tego weekendu będzie pierwszy mecz Ekstraligi Rugby w Białymstoku. Beniaminek swój pierwszy mecz domowy rundy jesiennej przeniósł na boisko rywala, do Siedlec, gdzie za drużyną przyjechała duża grupa kibiców, pokazując fantastyczny doping i wsparcie z trybun.

Do stolicy Podlasia przyjedzie piąta drużyna poprzedniego sezonu. Edach Budowlani Lublin w tym sezonie zmagają się z problemami kadrowymi, ale pokazują niesamowity charakter w każdym kolejnym meczu. Na koncie mają dwa zwycięstwa i porażkę z pierwszej kolejki. W każdym meczu prezentują ogromną determinację. Ich wynik to także efekt pracy Andrzeja Kozaka, który potrafi tak ustawić zespół, by wykorzystywał swoje mocne strony i nie zawodził w kluczowych momentach. Lublinianie będą więc faworytami starcia, ale Budmex Rugby Białystok po zdobyciu 18 punktów w Krakowie z pewnością poczuje się również pewniej i powalczy o pierwsze punkty.

W drugim z niedzielnych spotkań Orlen Orkan Sochaczew podejmie Juvenię Kraków. Jesienią ubiegłego roku Smoki dość nieoczekiwanie wygrały na „sochaczewskiej maracanie”, punktując w ostatniej akcji meczu. Potem Orkan wziął srogi odwet, wysoko pokonując rywali w Krakowie na ostatniej prostej do mistrzostwa Polski. Teraz rozkład sił i forma obu drużyn przypomina raczej tę wiosenną, więc większość obserwatorów stawia na gospodarzy.

Orlen Orkan udowodnił jak mocną jest drużyną, pokonując przed tygodniem 19:16 Awentę Pogoń Siedlce. To był pokaz nie tylko fantastycznej obrony, ale też bardzo szybkiej, dynamicznej gry w ofensywie. Co więcej mistrzowie Polski wytrzymali presję mentalną i pokazali charakter. To starcie fizycznie z pewnością wiele ich kosztowało, ale nie przestają być faworytami niedzielnej potyczki.

Krakowianie wciąż muszą radzić sobie bez liderów dwóch formacji: Odericha Moutona i Michała Jurczyńskiego. Odnieśli w tym sezonie co prawda trzy zwycięstwa, ale brak punktu bonusowego w meczach z Lechią, czy Budowlanymi pokazuje, że drużyna wciąż nie wykorzystuje do końca swojego potencjały ofensywnego, którym zachwycała w rundzie jesiennej poprzedniego sezonu. Trudno spodziewać się, że zajaśnieje on właśnie w najbliższą niedzielę, ale z pewnością Juvenii nie można ani zlekceważyć, ani z góry spisać na straty.

4. kolejka Ekstraligi Rugby:

Sobota 14.09

14:00 KS Budowlani WizjaMed Łódź – Life Style Catering Arka Gdynia

16:00 MKS Ogniwo Sopot - Awenta Pogoń Siedlce

Niedziela 15.09

12:15 Rugby Białystok - Edach Budowlani Lublin

15:30 Orlen Orkan Sochaczew - RzKS Juvenia Kraków

Pauzuje: Drew Pal 2 Lechia Gdańsk

Robert Małolepszy