Najważniejsze wydarzenie weekendu na świecie! Mocna obsada Irish Champion Stakes

Irish Champion Stakes to płaski wyścig, w którym udział biorą konie trzyletnie i starsze. Historia tych zmagań nie jest może bardzo bogata, gdyż sięga raptem 1976 roku (gonitwa ta odbywała się początkowo pod nazwą Joe McGrath Memorial Stakes, ku uczczenia Joego McGratha, odnoszącego mnóstwo sukcesów właściciela koni wyścigowych), ale prestiż imprezy wzrastał właściwie z roku na rok i teraz jest to cieszący się ogromną popularnością wyścig Grupy 1, z dużą pulą nagród, będący od 2009 roku częścią erii Breeders' Cup Challenge. Zwycięzca Irish Champion Stakes otrzymuje automatyczne zaproszenie do udziału w Breeders' Cup Turf, który w tym roku odbędzie się z dniach 1-2 listopada w Del Mar w USA.

Irlandzka gonitwa, odbywająca się w Leopardstown na dystansie 1 mili i 2 furlongów (2012 metrów), jest również bardzo ważnym przetarciem przed pozostałymi ważnymi wyścigami jesiennego kalendarza, takimi jak Prix de l'Arc de Triomphe, Champion Stakes, Breeders' Cup, Hong Kong International Festival czy gonitwy Grupy 1 w Japonii (te wyścigi również będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu).

Faworytem tegorocznych zmagań jest Economics, który wygrał w tym sezonie już dwie gonitwy Grupy 2, ale kandydatów do zwycięstwa będzie więcej. Najmocniejszym rywalem Economicsa ma być ubiegłoroczny triumfator Auguste Rodin, który błysnął w czerwcu tego roku, wygrywając podczas Royal Ascot Prince of Wales's Stakes, prestiżową gonitwę Grupy 1 z pulą nagród w wysokości miliona funtów, a w poprzednim sezonie był podwójnym derbistą z Anglii i Irlandii. O pierwsze miejsce powalczy z pewnością także ogier Los Angeles, który wygrał tegoroczne irlandzkie derby.

Auguste Rodin ma ogromną szansę przejść do historii jako dopiero trzeci koń, któremu nie tylko udało się wygrać Irish Champion Stakes dwukrotnie (rekord wśród koni), ale i... dokonać tego rok po roku. Dotychczas tytuł obronili jedynie Dylan Thomas (2006, 2007) i Magical (2019, 2020).

Wśród dżokejów rekordzistą jest z kolei Michael Kinane, który wygrywał tu siedmiokrotnie. Legendę goni jednak Ryan Moore, dla którego ubiegłoroczne zwycięstwo było już piątym w karierze, w tym trzecim z rzędu.

Bezkonkurencyjnym trenerem jest zaś Aidan O'Brien. Szkolone przez niego konie wygrały pięć ostatnich edycji Irish Champion Stakes, a łącznie Irlandczyk zanotował na własnej ziemi już 12 triumfów.

