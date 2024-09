Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów. Gdzie obejrzeć hit 2. kolejki PlusLigi? Kiedy mecz? Transmisja TV oraz stream online

W hitowym spotkaniu 2. kolejki PlusLigi mistrz Polski Jastrzębski Węgiel zmierzy się przed własną publicznością z czwartą drużyną poprzedniego sezonu Asseco Resovią Rzeszów. Gdzie obejrzeć mecz? O której godzinie rozpocznie się spotkanie? Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz w Polsat Box Go.

Broniący tytułu mistrzowskiego jastrzębianie oraz siatkarze z Rzeszowa są wymieniani w gronie ekip, które w nowym sezonie ligowym będą się liczyć w walce o medale. Obie drużyny od wielu lat należą do ścisłej czołówki PlusLigi, a ich starcia za każdym razem dostarczają wielkich emocji.

Najlepszym przykładem na to, jak elektryzujące widowiska potrafią stworzyć Jastrzębski Węgiel i Resovia, są półfinały poprzedniego sezonu. Zarówno spotkanie w Rzeszowie, jak i mecz w Jastrzębiu Zdroju, rozstrzygnęły się w pięciu setach. W tym drugim starciu zespół z Podkarpacia prowadził 2:1 w setach i 21:15 w czwartej partii. Gospodarze zdołali jednak wyjść z tej wydawałoby się beznadziejnej sytuacji. Ostatecznie to oni wygrali 3:2 i awansowali do finału.

Od kwietnia, gdy odbyły się te siatkarskie dreszczowce, w jednym i drugim zespole sporo się zmieniło. Z Jastrzębskiego Węgla odszedł m.in. mistrz olimpijski Jean Patry, a jego miejsce na pozycji atakującego zajął Łukasz Kaczmarek. Nowymi gwiazdami drużyny trenera Marcelo Mendeza są też niemiecki środkowy Anton Brehme, francuski przyjmujący Timothee Carle oraz argentyński skrzydłowy Luciano Vicentin. Dla tego ostatniego sobotnie starcie z Resovią może być okazją do debiutu w PlusLidze - Argentyńczyk stawił się na Śląsku dopiero w tym tygodniu, ponieważ w Argentynie przedłużył się formalności związane z wydaniem zawodnikowi wizy pracowniczej do Polski.

Asseco Resovia w sezon 2024/2025 wchodzi z nowym trenerem Tuomasem Sammelvuo, doskonale znanym kibicom PlusLigi z pracy w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. W tej samej drużynie w poprzednich rozgrywkach występował Bartosz Bednorz, w którym teraz można upatrywać nowego lidera rzeszowian. Obok jednego z najlepszych polskich przyjmujących do drużyny dołączył też m.in. słoweński rozgrywający Gregor Ropret.

Dwie czołowe drużyny PlusLigi we wrześniu już raz się ze sobą zmierzyły - przed dwoma tygodniami w Lublinie, w półfinale turnieju towarzyskiego Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Do wyłonienia zwycięzcy i tym razem potrzeba było tie-breaka. Mecz zakończył się wygraną jastrzębian 3:2.

Obie drużyny swoje pierwsze ligowe spotkania w nowej kampanii zagrały na wyjeździe przeciwko Barkomowi Każany Lwów - Jastrzębski Węgiel w sobotę, a Resovia w środę. Obie wywiozły z tarnowskiej Areny Jaskółka taki sam wynik - zwycięstwo 3:1. W ekipie mistrza Polski na tle Barkomu błyszczał Tomasz Fornal, kilka dni później bardzo dobry mecz w barwach Resovii rozegrał w Tarnowie Klemen Cebulj.

Sobotni hit 2. kolejki zarówno dla jastrzębian, jak i dla rzeszowian, będzie ważnym i wiele mówiącym sprawdzianem. W której ekipie nowi gracze lepiej i szybciej wkomponowali się w zespół? Kto odniesie drugie zwycięstwo w sezonie, a kto dozna pierwszej porażki?

Gdzie obejrzeć spotkanie Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów? Kiedy mecz? O której godzinie?

Transmisja z meczu Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów w sobotę, 21 września o godzinie 14:45 w Polsacie Sport 1 na Polsat Box Go.

GW, Polsat Sport