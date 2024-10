Gol na 1:0 w tym meczu padł w 43. minucie gry i było to trafienie dla zespołu ze stolicy Austrii. Bramkę zdobył Louis Schaub. Wówczas wydawało się, że będzie to tzw. "gol do szatni" dla Rapidu. Wtedy jednak do głosu doszli piłkarze ze Stambułu. Serdar Gurler dośrodkował piłkę w pole karne. Tam znalazł się Piątek, który tuż przed przerwą dał wyrównanie swojej drużynie.

Poprzedni sezon był znakomity dla polskiego napastnika. W 36 meczach ligi tureckiej aż 17-krotnie pokonywał bramkarzy rywali. Bieżące rozgrywki również zaczęły się dla niego obiecująco. W sześciu spotkaniach ligowych zdobył cztery bramki. Warto jednak dodać, że trzy z nich zapisał na swoim koncie w starciu z Antalyasporem. Piątek znacząco przyczynił się do awansu Istanbul Basaksehir do fazy ligowej Ligi Konferencji. W eliminacjach do tych rozgrywek również strzelił cztery gole w sześciu meczach.

Były gracz m.in. AC Milan znalazł się wśród powołanych na październikowe spotkania reprezentacji Polski. Podopieczni Michała Probierza zmierzą się z Portugalczykami i Chorwatami.