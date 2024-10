Dramatyczna kontuzja, a tu takie zachowanie Realu Madryt. Wielki gest

Obrońca Realu Madryt Dani Carvajal będzie musiał pauzować kilka miesięcy z powodu urazu więzadła krzyżowego, jakiego doznał w sobotnim meczu ekstraklasy hiszpańskiej z Villarrealem (2:0). Real ogłosił, że w ramach wsparcia przedłużył jego kontrakt do czerwca 2026 roku.

"Potwierdzono poważny uraz więzadła krzyżowego, będę musiał przejść operację i nie będę mógł grać przez kilka miesięcy” — poinformował hiszpański piłkarz na Instagramie, publikując swoje zdjęcie z karetki.

Real w wydanym oświadczeniu napisał, że u Carvajala, który w najbliższym czasie przejdzie operację, "zdiagnozowano zerwanie więzadła krzyżowego przedniego, zerwanie więzadła pobocznego zewnętrznego i zerwanie ścięgna podkolanowego w prawej nodze”. Później stołeczny klub dodał, że wspierając piłkarza w dochodzeniu do zdrowia przedłużył jego kontrakt o rok, do końca sezonu 2025/26. Jednocześnie poinformowano, że w tym samym meczu urazu szyi doznał brazylijski skrzydłowy Vinicius Jr. Nie określono, jak poważna jest to kontuzja.

32-letni Carvajal został zniesiony z boiska na noszach w doliczonym czasie gry po starciu z pomocnikiem Villarrealu Yeremym Pino. To kolejne osłabienie Realu, po kontuzji bramkarza Thibaut Courtois.

Real zajmuje drugie miejsce w tabeli ekstraklasy, z dorobkiem 21 punktów. Tyle samo ma liderująca Barcelona, która w niedzielę zagra na wyjeździe z Alaves.

PAP