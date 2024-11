O listopadowej rocznicy jego śmierci pamiętają wszyscy. Tak wyglądała droga na szczyt

Diego Armando Maradona to jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Urodzony w 1960 roku w Lanus zawodnik ma na koncie mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz wiele innych trofeów. Grał w najlepszych zespołach w Europie. Od jego śmierci mijają już cztery lata. Tak wyglądała droga Maradony na szczyt.

Początki kariery w Argentynie



Od początku mały Diego przejawiał spory talent piłkarski. Przyszedł na świat w 1960 roku w Lanus. W wieku 10 lat dołączył do młodzieżowej drużyny Los Cebollitas. Spisywał się doskonale, dzięki czemu szybko został dostrzeżony przez skautów.

W wieku 16 lat zadebiutował w profesjonalnej piłce nożnej. Przez pierwsze 5 lat reprezentował barwy Argentinos Juniors, gdzie bił rekordy strzeleckie. W barwach tego klubu trzy razy został królem strzelców ligi argentyńskiej.

Po Maradonę szybko zgłosiło się Boca Juniors, czyli największy wówczas klub w Argentynie. Tam rozegrał tylko jeden sezon. Strzelił w nim 28 goli, po czym przeniósł się do Europy. Trafił do legendarnej Barcelony.

Kariera w klubach europejskich



W Barcelonie rozegrał dwa sezony. Niestety zmagał się z problemami zdrowotnymi, co przeszkadzało mu w rozwinięciu skrzydeł. Jego dorobek w stolicy Katalonii zatrzymał się na 22 bramkach. Później przeniósł się do włoskiego Napoli. To tam stał się prawdziwą legendą. Z nim w składzie neapolitańczycy zdobyli historyczne mistrzostwo Włoch.

Diego Maradona grał w Napoli przez siedem sezonów. To blisko 200 meczów ligowych i ponad 80 bramek. Później reprezentował jeszcze barwy Sevilli, Newell’s Old Boys i ponownie Boca Juniors, gdzie zakończył karierę w 1997 roku.

Wielki lider reprezentacji Argentyny



Do historii przeszedł jako wielki lider reprezentacji Argentyny. To on był architektem jej triumfu w mistrzostwach świata w 1986 roku. Na turnieju w Meksyku zdobył sześć bramek, z czego po dwie w ćwierćfinale i półfinale. Czarował na boisku. Imponował swoimi umiejętnościami i instynktem strzeleckim. Tytułem mistrza świata dopełnił bogatą karierę.

Cztery lata później było blisko powtórzenia tego wyniku. We Włoszech Argentyna znów grała w finale. Tam jednak musiała uznać wyższość reprezentacji RFN, z którą przegrała 0:1.

W ciągu lat Diego Armando Maradona rozegrał 91 meczów w koszulce seniorskiej reprezentacji Argentyny. Strzelił w nich 34 gole. Trafiał w najważniejszych meczach, zostając prawdziwą legendą.

Niedługo czwarta rocznica śmierci



Diego Armando Maradona zmarł 25 listopada 2020 roku na skutek ataku serca w Tigre w Argentynie. Trzy tygodnie wcześniej przeszedł operację krwiaka podtwardówkowego. W chwili śmierci miał 60 lat.

Do dziś jego śmierć budzi wiele kontrowersji. Według raportu opublikowanego przez komisję lekarską, zespół medyczny Argentyńczyka nie działał w sposób należyty. Do dziś toczą się oskarżenia wobec osób zainteresowanych, a śmierć swojego idola opłakują miliony kibiców na całym świecie.

I choć minęły już cztery lata, to jednak wciąż mają to w pamięci.

Polsat Sport