Porażka 0:8. Polacy żegnają się z Pucharem Świata

Organizatorzy zdecydowali, że w tegorocznej, drugiej edycji PŚ, poszczególne pojedynki będą trzysetowe, tzn. zakończą się wynikami 2:1 lub 3:0, a zwycięży zespół, który zdobędzie osiem punktów, czyli wygra osiem setów.

"Biało-Czerwoni", którzy w pierwszym spotkaniu pokonali Egipt 8:4, a w drugim ulegli Niemcom 3:8, we wtorek musieli pokonać faworyzowaną Japonię, by awansować do kolejnej rundy. Nie udało im się to, nie wywalczyli ani jednego punktu.

Do etapu pucharowego z grupy B awans uzyskali Niemcy i Japonia.

Puchar Świata w tenisie stołowym w Chengdu

Japonia - Polska 8:0

Keishi Hagihara, Asuka Sasao – Marcel Błaszczyk, Natalia Bogdanowicz 3:0 (11:4, 11:7, 11:8)

Kaho Akae – Natalia Bajor 3:0 (12:10, 12:10, 12:10)

Yuta Tanaka – Mateusz Zalewski 2:0 (15:13, 11:6)

RI, PAP