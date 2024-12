Wielkimi krokami zbliża się się gala KSW 101 w Paryżu. W walce wieczoru wydarzenia w Paris La Defense Arena Salahdine Parnasse będzie bronił tytułu mistrza wagi lekkiej w starciu z Wilsonem Varelą. Natomiast w co-main evencie dojdzie do polsko-francuskiego pojedynku Marcin Held - Davy Gallon. Kto walczy na KSW 101? Oto karta walk gali.

Już 20 grudnia, w prestiżowej Paris La Defense Arena, odbędzie się 101. gala spod szyldu KSW. Głównym punktem programu będzie starcie dwóch francuskich zawodników - Salahdine'a Parnasse'a i Wilsona Vareli. Podwójny mistrz KSW, w swoim ostatnim pojedynku na gali z numerem 93, zmierzył się z Valeriu Mirceą. Francuz znokautował rywala efektownym kopnięciem na głowę, umacniając swoją pozycję jako najlepszego zawodnika wagi lekkiej w organizacji. "The Prototype", z kolei, w ostatnim czasie odniósł kilka imponujących zwycięstw. Na gali KSW 89 błyskawicznie znokautował Sebastiana Rajewskiego w zaledwie 16. sekundzie pierwszej rundy, trafiając go frontalnym kopnięciem na korpus. Niecałe cztery miesiące później wygrał z Marianem Ziółkowskim przez kontuzję Polaka, która uniemożliwiła mu kontynuowanie pojedynku.

Karta walk KSW 101 jest pełna emocjonujących pojedynków, które z pewnością przyciągną uwagę wielu fanów MMA. Oprócz głównego starcia, kibice będą mogli zobaczyć m.in. pojedynek Laida Zerhouniego z Alainem Van De Mercktem oraz powrót Ramzana Jembieva, który zmierzy się z El Hadjim Ndiaye. Polscy kibice będą czekać na występ Marcina Helda, który zmierzy się z Davy'm Gallonem w co-main evencie gali. Zawodnik z Tych stoczył już dwa pojedynki dla federacji i posiada w niej rekord 1-1. Podchodzi do tego starcia po jednogłośnym zwycięstwie nad Romanem Szymańskim. Gallon, były mistrz FEN oraz GFA, zadebiutuje w KSW.

KSW 101: Karta walk. Kto walczy?

Walka wieczoru:

70,3 kg – Salahdine Parnasse (19-2) vs. Wilson Varela (12-5) – o pas kategorii lekkiej



Karta główna:

70,3 kg – Marcin Held (29-10) vs. Davy Gallon (21-9-2, 1 NC)

83,9 kg – Laid Zerhouni (13-9, 1 NC) vs. Alain Van De Merckt (8-0)

77,1 kg – Romain Debienne (10-5) vs. Mickael Lebout (23-12-3)

79,0 kg – Artur Szczepaniak (11-3) vs Alex Lohore (25-10)

70,3 kg – Ramzan Jembiev (5-2) vs. El Hadji Ndiaye (5-2)



Karta wstępna:

65,8 kg – Ali Nahaye (14-4) vs. Eduard Kexel (10-1)

65,8 kg – Fabien Xabibi (2-2) vs. Nacim Belhouachi (3-3)

73,0 kg – Amaury Wako Zabo (2-0) vs. Maciej Rębacz (0-0)

63,0 kg – Zakaria Hamou (2-0) vs. Andrzej Karkula (2-0)

