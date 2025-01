Młody i zdolny, a przed nim ogromna szansa. 17-latek zagra o mistrzostwo świata

Luke Littler jest zawodowym graczem w darta, który gra na co dzień w zawodach Professional Darts Corporation (PDC), gdzie jest obecnie czwartym zawodnikiem na świecie. W trakcie swojej kariery zdobył 10 tytułów seniorskich PDC i jest panującym mistrzem Premier League Darts, Grand Slam i World Series Finals.

W półfinałowym starciu zmierzył się z ulubieńcem kibiców Stephenem Buntingiem. Ten drugi robił co w jego mocy, lecz nie zdołał przełamać fenomenalnej gry młodszego oponenta. Teraz Littler stanie przed ponowną szansą na zdobycie tytułu najlepszego zawodnika globu i trzeba podkreślić, że będzie faworytem do zwycięstwa.

Z kim będzie rywalizować w ostatecznej batalii młody Anglik z miejscowości Warrington? W finale Littler zmierzy się z 35-letnim Michaelem van Gerwenem z Holandii. Obecnie jest on trzecim zawodnikiem na świecie w tej dyscyplinie, a w latach 2014-2021 był liderem rankingu. Jest także trzykrotnym mistrzem świata PDC, zdobywając tytuł w 2014, 2017 i 2019 roku. Jak z samopoczuciem "Mighty Mike'a" przed ostatnim meczem?

- Wciąż muszę walczyć. Jutro jest kolejny dzień, a tytuł jest daleko. To właśnie trzeba sobie powtarzać. Nie chcę popełniać błędów. Chcę to utrzymać w ten sposób. Uwielbiam występować na scenie. To moja pasja, to moje życie. Oczywiście mam teraz rodzinę, ale jest jak jest. Podobało mi się dzisiaj - mówił po swoim półfinale Holender dla angielskiego Mirrora.

Kto okaże się lepszy? Finałowy mecz między Littlerem i Van Gerwenem już w piątek wieczorem.

Szymon Stępień, Polsat Sport