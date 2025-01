Skład ZAKSY Kędzierzyn-Koźle na przyszły sezon. Rozstanie z kilkoma gwiazdami

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle marzy o powrocie do do nie tak dawnych czasów świetności. Kto zagra w tej drużynie w przyszłym sezonie 2025/2026? Jakie będą najważniejsze transfery? Jacy nowi siatkarze pojawią się w ZAKSIE, a kto rozstanie się zespołem?

ZAKSA przez wiele sezonów seryjnie grała w finale PlusLigi, w ostatnich dziesięciu latach czterokrotnie sięgając po złoto (2016, 2017, 2019, 2022). Trzykrotnie wygrała też rozgrywki Ligi Mistrzów (2021, 2022, 2023), stając się najbardziej utytułowanym polskim klubem na arenie międzynarodowej.

Poprzedni sezon przyniósł spore rozczarowanie, jakim było zajęcie dziesiątego miejsca. Z klubem rozstał się sponsor tytularny, co utrudniło jego funkcjonowanie. W obecnych rozgrywkach zespół próbuje wrócić do czołówki. Jakie są plany kędzierzynian na sezon 2025/2026?

Z drużyną rozstanie się Marcin Janusz. Rozgrywający reprezentacji Polski będzie bohaterem hitowego transferu do Asseco Resovii. Odchodzi również jego zmiennik. Kajetan Kubicki będzie reprezentował barwy PGE GiEK Skry Bełchatów. Do drużyny dołączy Quinn Isaacson, obecnie leczący kontuzję amerykański gracz Steam Hemarpol Norwida Częstochowa. Drugim rozgrywającym będzie Marcin Krawiecki ze Ślepska Malow Suwałki. To pierwszy z trzech siatkarzy, którzy mają zamienić północno-wschodnią na południowo-zachodnią Polskę.

W drużynie pozostaną trzej przyjmujący: Rafał Szymura, Igor Grobelny oraz Jakub Szymański. Rumuński talent Daniel Chitigoi ma trafić do Skry.

Po sezonie z ZAKSĄ pożegna się atakujący Bartosz Kurek. W klubie zostanie jego zmiennik Mateusz Rećko, który w barwach kędzierzyńskiego klubu udanie zadebiutował w PlusLidze. Hitem transferowym ZAKSY ma być Kamil Rychlicki. Zawodnik Itas Trentino jest z pochodzenia Polakiem, jego ojciec Jacek Rychlicki grał w latach osiemdziesiątych w reprezentacji Polski.

Zmiany na środku siatki. Mateusz Poręba ma, podobnie jak Janusz, obrać kierunek rzeszowski. Z drużyną ma się również rozstać David Smith - doświadczony reprezentant USA grał w ZAKSIE od 2019 roku. Odejdzie również Andreas Takvam. W drużynie ma pozostać Karol Urbanowicz. Skład kędzierzynian zasilą natomiast Szymon Jakubiszak (od kilku lat w Indykpolu AZS Olsztyn) oraz Konrad Stajer (obecnie Ślepsk Malow Suwałki).

Erik Shoji to kolejny siatkarz ZAKSY, który ma w przyszłym sezonie wzmocnić Resovię. Odejdzie również jego zmiennik - Maciej Nowowsiak. Do Kędzierzyna przyjdą natomiast doświadczony ligowiec Mateusz Czunkiewicz (kolejny zawodnik z Suwałk) oraz Bartosz Fijałek (obecnie pierwszoligowy ChKS Chełm).

Trenerem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle nadal pozostanie Andrea Giani.

Rozstanie z takimi zawodnikami jak Marcin Janusz, Erik Shoji czy David Smith oznacza, że z ZAKSĄ żegnają się ostatni siatkarze, którzy w jej barwach triumfowali w Lidze Mistrzów. Dołączy natomiast Kamil Rychlicki, który smak sukcesu w tych rozgrywkach poznał grając w Trentino.

– Wydaje mi się, że to dobry pomysł z tym Isaacsonem, który zrobił na nas duże wrażenie. Trochę jestem zaskoczony ruchem Rychlickiego. On zrobił sobie licencję włoską po to, żeby grać we Włoszech; jest rozchwytywany, ma bardzo dobre CV, może być szóstkowym zawodnikiem włoskiej kadry. Chce nowych wyzwań i zobaczymy, jak sobie poradzi w polskiej lidze. To bardzo techniczny zawodnik, lubię jego grę. Czunkiewicz gra dobry sezon i za dotychczasowe występy w lidze dostał nagrodę, jaką jest możliwość spróbowania swych sił w dużej marce, jaką jest ZAKSA – powiedział Jakub Bednaruk w "Prawdzie siatki".

– Jeśli ZAKSA utrzyma to, co teraz ma - czyli walkę o miejsca 4–6 - to będzie sukces. W obecnym sezonie cały czas widzę progres w grze tej drużyny – dodał.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - przewidywana kadra na sezon 2025/2026

rozgrywający: Quinn Isaacson, Marcin Krawiecki

przyjmujący: Rafał Szymura, Igor Grobelny, Jakub Szymański, (?)

atakujący: Kamil Rychlicki, Mateusz Rećko

środkowi: Szymon Jakubiszak, Karol Urbanowicz, Konrad Stajer, (?)

libero: Mateusz Czunkiewicz, Bartosz Fijałek.

Trener: Andrea Giani.