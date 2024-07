Sąd wydał wyrok! Internauta skazany za rasistowskie ataki

Z oświadczenia możemy dowiedzieć się, że oskarżony kierował w stronę zawodników ataki na tle rasistowskim i religijnym na forum cyfrowego wydania gazety MARCA. Internauta został skazany przez sąd na karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności i zakazu udziału w wyżej wymienionym forum przez 20 miesięcy.

ZOBACZ TAKŻE: To jeszcze nie koniec! Luka Modrić przedłużył kontrakt z Realem Madryt

To już drugi wyrok za rasistowskie obelgi kierowane w stronę piłkarzy zwycięzcy tegorocznej Ligi Mistrzów.

"Real Madryt jest wdzięczny za współpracę kibicowi, który po wykryciu obelg, które zostały potępione na forum gazety MARCA, zwrócił na nie uwagę władz i naszego klubu" - poinformowali "Królewscy".

Przeprosiny skazanego przez sąd użytkownika zostały opublikowane we wtorek na łamach "Marki". Zachęcał on w nich do wykorzenienia z futbolu wszelkiej nietolerancji.

ŁO