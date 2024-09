Zalewski postraszył sądem. Błyskawiczna reakcja Romy, jest przełom

Konflikt na linii Nicola Zalewski - AS Roma znalazł się w pewnym momencie na ostrzu noża, gdy do akcji wkroczyli prawnicy reprezentanta Polski, którzy zagrozili procesem sądowym za nieuzasadnione odsunięcie zawodnika od drużyny i tym samym pozbawienie go prawa do pracy. Drastyczne kroki okazały się skuteczne, ponieważ włoskie media donoszą o przywróceniu piłkarza przez klub do składu!

Przypomnijmy, że Zalewski został odsunięty od pierwszej drużyny Romy tylko dlatego, że nie zgodził się na transfer do Galatasaray. To bardzo mocno rozwścieczyło włodarzy klubu ze stolicy Italii - do tego stopnia, że pozbawili go możliwości gry, mimo że wcześniej był on podstawowym piłkarzem zespołu - zarówno pod wodzą Jose Mourinho oraz Daniele De Rossiego.

Ten drugi został zwolniony z funkcji trenera zaledwie po czterech kolejkach nowego sezonu Serie A. W nich ekipa z Rzymu zdobyła tylko trzy punkty. De Rossi liczył, że klub dogada się z Zalewskim, co sprawi, że będzie mógł skorzystać z jego usług. Tymczasem sam musiał odejść, co jeszcze bardziej mogło skomplikować sytuację Polaka.

Nowym trenerem został Ivan Jurić. Wszystko wskazuje na to, że Chorwat będzie miał do dyspozycji Zalewskiego, o czym informuje znany włoski dziennikarz Nicolo Schira. Najpierw zawiadomił o możliwym procesie sądowym, ponieważ prawnicy Zalewskiego chcieli oskarżyć klub o nieuzasadnione pozbawienie go prawa do pracy.

"Nicola Zalewski poprosił Romę o natychmiastowe przywrócenie go do składu, ale klub nie reaguje. Jeżeli to się nie wydarzy, prawnicy Polaka są gotowi pozwać klub do sądu z wnioskiem o przywrócenie go do pracy. Na horyzoncie pojawia się możliwa batalia prawna" - rzekł żurnalista.

W czwartkowy poranek Schira przekazał bardziej optymistyczne wieści.

"AS Roma zaakceptowała prośbę Polaka o przywrócenie go do składu. Zalewski będzie zatem do dyspozycji nowego trenera Ivana Juricia. Zdroworozsądkowa decyzja, dzięki której uniknęliśmy niebezpiecznego sporu prawnego" - oświadczył.

Zalewski, który jest piłkarzem Romy od 2021 roku, będzie mógł pojawić się na boisku już w najbliższą sobotę, gdy Roma podejmie na Stadio Olimpico sensacyjnego lidera - Udinese. Trenerem gości jest były szkoleniowiec Pogoni Szczecin i Legii Warszawa - Kosta Runjaic.