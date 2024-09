Kolejny polski klub zmienia trenera. Pracował zaledwie cztery miesiące

47-latek objął ekipę z Opola po zakończeniu zeszłego sezonu. Na stanowisku zastąpił Adama Noconia. Poprzedni szkoleniowiec wraz z drużyną awansował do barażów o awans do PKO BP Ekstraklasy. W półfinale Odra musiała jednak uznać wyższość Arki Gdynia, która później w finale przegrała z Motorem Lublin.

Nowy sezon nie zaczął się dobrze dla opolan. W 10 meczach ligowych piłkarze trenera Sobolewskiego wygrali tylko dwukrotnie. Do tego dwa razy zremisowali i aż sześć razy przegrali. Osiem punktów na koncie pozwala Odrze zajmować aktualnie 15. lokatę w ligowej tabeli, a zatem tuż nad strefą spadkową.

Ostatni tydzień w Opolu to prawdziwa sinusoida. Najpierw piłkarze trenera Sobolewskiego w Pucharze Polski pokonali 5:0 rezerwy Podbeskidzia Bielsko-Biała. W weekend jednak tym samym stosunkiem przegrali z Wisłą Kraków. To trzecia ligowa porażka z rzędu Odry i to najprawdopodobniej przelało czarę goryczy w kwestii zwolnienia trenera.

Na razie nie wiadomo, kto na stałe zastąpi Sobolewskiego. Tymczasowo zespół poprowadzi Tomasz Copik, a więc dotychczasowy asystent. Odra była trzecim klubem prowadzonym samodzielnie przez 47-latka. Wcześniej 32-krotny reprezentant Polski był szkoleniowcem Wisły Płock i Wisły Kraków.