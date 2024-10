Probierz zyska nowego lidera kadry? "Cieszę się z takich powrotów"

Bartosz Kapustka ma za sobą kolejny udany występ w tym sezonie. Doświadczony piłkarz Legii Warszawa walnie przyczynił się do wygranej w Lidze Konferencji z TSC Baćka Topola 3:0, a niedawno wrócił po wielu latach do reprezentacji Polski. Jest szansa, że pomocnik zagości w naszej kadrze na dłużej i może zacząć odgrywać w niej znacząca rolę.

Cała piłkarska Polska zachwyciła się nastoletnim Kapustką w 2016 roku, gdy Polska wojowała na Euro, przegrywając walkę o półfinał z Portugalią dopiero po rzutach karnych. Wydawało się, że kariera ówczesnego gracza Cracovii nabierze rozmachu po turnieju we Francji. Niestety, transfer do Leicester City okazał się niewypałem, a dodatkowo piłkarza zaczęły trapić poważne kontuzje.

To mocno wyhamowało jego karierę. Kapustka potrzebował wiele lat, aby wrócić do łask selekcjonera kadry. Wreszcie po ośmiu latach przerwy postawił na niego Michał Probierz. 27-latek zawitał do drużyny narodowej na mecz z Chorwacją w Lidze Narodów.

- Myślę, że Bartosz Kapustka gra równo i jest piłkarzem, który robi różnicę. Dodatkowo jest kapitanem Legii i bierze odpowiedzialność na siebie, ale daje też sygnał, aby partnerzy mu w tym pomogli. Cieszę się z takich powrotów, bo to pokazuje, że selekcjonerzy nie są zamknięci na nikogo. Uważam, że kadra jest dla najlepszych aktualnie piłkarzy. Nie ma co ukrywać, że takie środowisko w jakim jest Bartek, czyli gra w europejskich pucharach, pokazuje selekcjonerowi w jakich miejscach ma poszczególnych graczy. Wiemy, że Bartek przeszedł ciężką kontuzję. Teraz wraca do swojej dawnej dyspozycji, z dużym bagażem doświadczeń, co sam podkreśla - przyznał Maciej Stolarczyk w "Polsat Futbol Cast".

Kapustka w 19 meczach tego sezonu strzelił sześć goli i zanotował trzy asysty.

