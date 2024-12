Złote medale mistrzostw Polski dla Pedy i Kawęckiego

Peda triumfowała czasem 58,64, dalekim od rekordu Polski Alicji Tchórz - 57,09. Kawęcki wygrał osiągając 51,02, ale i on nie zbliżył się do najlepszego wyniku w historii kraju, który należy do kilku dni do Kacpra Stokowskiego. Czas 49,16 dał Stokowskiemu brązowy medal niedawnych mistrzostw świata.

ZOBACZ TAKŻE: Katarzyna Wasick na podium mistrzostw świata!

W drugim dniu MP złote medale zdobyli także na 50 m stylem klasycznym Barbara Mazurkiewicz (KU AZS UW) - 30,21 i Jan Kałusowski (MKS Trójka Łódź) - 26,71. Mistrzami Polski na 200 m stylem dowolnym zostali Zuzanna Famulok (AZS AWF Katowice) - 1.56,44 oraz Kamil Sieradzki (AZS AWF Katowice) - 1.43,13. W rywalizacji na 400 m stylem zmiennym najszybsi byli Aleksandra Knop (UKS 190 Łódź) - 4.37,61 i Krzysztof Chmielewski (IUKS Muszelka Łódź) - 4.07,50.

Mistrzostwa potrwają do niedzieli.



Wyniki pierwszego dnia MP w Bydgoszczy:

kobiety

50 m klasyczny

1. Barbara Mazurkiewicz (KU AZS UW) 30,21

2. Lena Drynkowska (UKS G-8 BIELANY Warszawa) 31,23

3. Natalia Dwojak (KU AZS UMCS Lublin) 31,27

100 grzbietowy

1. Paulina Peda (AZS AWF Katowice) 58,64

2. Dominika Trentkiewicz (AZS KU Politechniki Opolskiej) 58,91

3. Warwara Hluszczenko (UKS G-8 BIELANY Warszawa) 59,19

200 m dowolny

1. Zuzanna Famulok (AZS AWF Katowice) 1.56,44

2. Wiktoria Guść (MKP Szczecin) 1.57,46

3. Aleksandra Polańska (KU AZS UW) 1.58,50

400 m zmienny

1. Aleksandra Knop (UKS 190 Łódź) 4.37,61

2. Oliwia Przybylska (KU AZS UMCS Lublin) 4.50,88

3. Gabriela Herbreder (UKS GIM 92 Ursynów) 4.52,11

sztafeta 4x100 m dowolny

1. AZS AWF Katowice 3.36,31

2. AZS AWF Warszawa 3.46,82

3. . KU AZS UMCS Lublin - Mł 3.46,88

mężczyźni

50 m klasyczny

1. Jan Kałusowski (MKS Trójka Łódź) 26,71

2. Dawid Wiekiera (AZS KU Politechniki Opolskiej) 26,85

3. Paweł Smoliński (KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz) 26,99

100 m grzbietowy

1. Radosław Kawęcki (AZS AWF Warszawa) 51,02

2. Aleksander Sienkiewicz (AZS AWF Katowice) 51,31

3. Aleksander Styś (UKS G-8 BIELANY Warszawa) 52,06

200 m dowolny

1. Kamil Sieradzki (AZS AWF Katowice) 1.43,13

2. Mikołaj Filipiak (KS BARRAKUDA Gdańsk) 1.44,74

3. Jakub Walter (UKP UNIA Oświęcim) 1.45,82

400 m zmienny

1. Krzysztof Chmielewski (IUKS MUSZELKA Warszawa) 4.07,50

2. Filip Suchański (UKS 51 Lublin) 4.13,22

3. Mikołaj Popiel (KU AZS UMCS Lublin) 4.14,42

MIX

sztafeta 4x50 m

1. KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 1.40,43

2. AZS AWF Katowice 1.41,84

3. KU AZS UW 1 - Mł 1.42,40

IM, PAP