FC Barcelona straciła punkty! 81 minut Roberta Lewandowskiego, Wojciech Szczęsny na ławce rezerwowych

"Blaugrana" chciała wykorzystać potknięcie Atletico, które dość niespodziewanie przegrało tego samego dnia z Leganes 0:1. Wszystko zaczęło się zgodnie z planem, bo w dziewiątej minucie do siatki trafił Jules Kounde.



I kiedy przewaga Barcelony rosła, to do siatki trafili gospodarze. W odpowiednim miejscu znalazł się Mauro Arrambari, który wpakował piłkę do siatki z najbliższej odległości.

Tuż przed przerwą szansę miał Lewandowski, ale jego strzał głową nie wylądował w bramce Davida Sorii.

Choć Barcelona szukała zwycięskiego gola w drugiej połowie, to go nie znalazła. Getafe dzielnie się broniło, a mecz zakończył się remisem 1:1.

Lewandowski rozegrał 81 minut i został zmieniony przez Ferrana Torresa. Z kolei Szczęsny cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych.

Getafe - FC Barcelona 1:1 (1:1)



Bramki: Arambarri 34 - Kounde 9.

Getafe: Soria - Iglesias Sanchez, Djene, Duarte, Alderete, Rico - Alena (66 Perez), Arambarri (49 Santiago [Rodriguez 66]), Milla, Gomez da Costa (90+2 Bekhoucha) - Uche.

Barcelona: Pena - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Casado (46 de Jong), Pedri - Yamal, Gavi (62 Olmo), Raphinha - Lewandowski (81 Torres).





Żółte kartki: Santiago, Djene, Bekhoucha - Balde, Raphinha.

