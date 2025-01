Pilne wieści o Błachowiczu, kibice tylko na to czekali. UFC ujawnia

Gala w Londynie odbędzie się 22 marca w słynnej hali O2. Już jakiś czas temu ogłoszono, że na karcie walk znajdą się nazwiska dwóch Polaków - Jana Błachowicza i Marcina Tybury.

Ten pierwszy zmierzy się z Carlosem Ulbergiem, a drugi - z Mickiem Parkinem. Teraz poznaliśmy szczegóły.



Federacja UFC - jak podaje portal fightmag.com - podała pełne zestawienie walk wraz z ich kolejnością. Co ważne dla fanów MMA znad Wisły, pojedynek z udziałem Błachowicza został zaplanowany jako co-main event.



Walka Polaka z Ulbergiem odbędzie się więc jako druga od końca. Po nich do oktagonu wejdą jeszcze tylko Leon Edwards z Jackiem Della Maddaleną.

UFC Fight Night w Londynie: Karta walk

Walka wieczoru:

Leon Edwards vs Jack Della Maddalena

Co-main event:

Jan Błachowicz vs Carlos Ulberg

Pozostałe:

Molly McCann vs Istela Nunes

Nathaniel Wood vs Morgan Charriere

Jai Herbert vs Chris Padilla

Alonzo Menifield vs Oumar Sy

Marcin Tybura vs Mick Parkin

Lone’er Kavanagh vs Felipe Dos Santos

Christian Leroy Duncan vs Andrey Pulyaev

Shauna Bannon vs Puja Tomar

Nathan Fletcher vs Caolan Loughran