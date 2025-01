Skład Steam Hemarpol Norwida Częstochowa na przyszły sezon. Klub zatrzymał największe gwiazdy

Norwid w sezonie 2023/24 zadebiutował w PlusLidze, zajął 15. miejsce i utrzymał się w gronie najlepszych. W obecnych rozgrywkach częstochowska drużyna mierzy już zdecydowanie wyżej - zajmuje szóste miejsce w tabeli i ma duże szanse na grę w play-off. Przed kolejnym sezonem postawiono na stabilizację. W drużynie pozostanie ośmiu siatkarzy z obecnego składu, wśród nich kilku kluczowych zawodników.

W kadrze częstochowian zajdzie jednak kilka istotnych zmian. Z Norwidem pożegna się amerykański rozgrywający Quinn Isaacson, który wzmocni ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Do drużyny ma dołączyć 19-letni Amir Tizi-Oualou - talent z Francji, grający obecnie w Tourcoing Lille Metropole. Na rozegraniu pozostanie Tomasz Kowalski, a w dobrej formie jest jeszcze dyrektor klubu Łukasz Żygadło.

– Kellian Motta Paes przyjeżdżał do Polski jako największy francuski talent na rozegraniu, ale męczy się i PlusLiga trochę go przytłacza. Ma spore problemy i ja nie pamiętam jego od początku do końca dobrego meczu. Dlatego teraz z dystansem patrzę na transfer niespełna dwudziestoletniego Amira Tizi-Oualou do Norwida. Ryzyko polega na tym, że w PlusLidze nie grasz sobie jak w Tourcoing fajne mecze raz w tygodniu, tylko tu jest regularna naparzanka. W Częstochowie mają jednak trzeciego rozgrywającego, który spokojnie może grać – powiedział w "Prawdzie Siatki" Jakub Bednaruk.

W drużynie pozostanie duet atakujących Patrik Indra, Mateusz Borkowski. Czech jest objawieniem trwającego sezonu i klub szybko przedłużył z nim umowę. Podobnie było w przypadku Milada Ebadipoura - przyjmujący z Iranu wrócił do wielkiej formy i jest podporą drużyny. Drugim graczem na przyjęciu, który pozostanie w Częstochowie będzie Bartłomiej Lipiński. Z drużyny odejdzie Damian Kogut, który ma trafić do Trefla Gdańsk.

Klub z Częstochowy zatrzymał również dwóch środkowych - Sebastiana Adamczyka i Daniela Popielę. Nowym nabytkiem na tej pozycji ma być dziewiętnastoletni Jakub Nowak - obecnie siatkarz Lechii Tomaszów Mazowiecki. Barwy Norwida nadal reprezentował będzie libero Mateusz Masłowski.

– Brawo za to, że zatrzymali Patrika Indrę i Milada Ebadipoura. Gdyby irański przyjmujący był teraz wolny na rynku, to klub z Lublina dałby mu górę złota, bo z duetem Wilfredo Leon - Ebadipour walczyłby w PlusLidze o medal – zaznaczył ekspert Polsatu Sport.

Po sezonie z drużyną z Częstochowy rozstanie się brazylijski trener Cezar Douglas Silva. Zastąpi go Hiszpan Guillermo Falasca - brat przedwcześnie zmarłego Miguela Angela Falaski, byłego zawodnika i trenera PGE Skry Bełchatów.

– Bardzo ciekawa sytuacja z trenerem. Gdy Cezar Douglas Silva przyjechał do Częstochowy, to słyszeliśmy nie najlepsze informacje. Okazało się jednak, że drużyna gra rewelacyjnie. Teraz, w momencie gdy stali się największym objawieniem, największą sensacją sezonu, następuje zaskakująca zmiana trenera – dodał Bednaruk.

Steam Hemarpol Norwid Częstochowa - przewidywana kadra na sezon 2025/2026

rozgrywający: Amir Tizi-Oualou, Tomasz Kowalski

przyjmujący: Milad Ebadipour, Bartłomiej Lipiński, (?), (?)

atakujący: Patrik Indra, Mateusz Borkowski

środkowi: Sebastian Adamczyk, Daniel Popiela, Jakub Nowak, (?)

libero: Mateusz Masłowski, (?).

Trener: Guillermo Falasca.