Biało-Czerwoni świetnie zaprezentowali się w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów. Na ostatni turniej (w Lublanie) do kadry dołączyli Mateusz Bieniek i Wilfredo Leon. Szczególnie po przyjmującym widać było głód gry. Gdy pojawiał się na boisku, był liderem reprezentacji. Przed rozpoczęciem turnieju finałowego w Łodzi siatkarz porozmawiał z Martą Ćwiertniewicz z Polsatu Sport.

- Czuję się bardzo dobrze. Już dobrze znam halę. Mam nadzieję, że będzie ona pełna i każdy będzie oglądał niesamowite mecze. Indywidualnie czuję się niesamowicie i mam nadzieję, że będę mógł to udowodnić na boisku. Ciężko trenowałem, a trener może to potwierdzić - powiedział Leon.

Już w meczu ćwierćfinałowym Polaków czeka bardzo trudne zadanie. Przyjdzie im bowiem rywalizować w Brazylią. W tym sezonie już raz grali z Canarinhos i przegrali 1:3. Jakie nastroje panują zatem w kadrze?

- Bardzo lubię trudne spotkania. Od razu jedna albo druga drużyna odpadnie. Postaram się oczywiście, żeby to byli oni. Bardzo chcę wygrać złoty medal. Zaczynamy z mocną drużyną i to pozwoli nam zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy w kontekście przygotowań do igrzysk. Musimy zagrać na swoim poziomie i skoncentrować się na tym, co chcemy zrobić - analizował przyjmujący reprezentacji.

Nie da ukryć, że igrzyska olimpijską są najważniejszą imprezą w tym sezonie i to na nich skupia się uwaga zarówno siatkarzy, jak i Nikoli Grbicia. Leon zdradził, że w Paryżu będzie miał jeden cel i że zrobi wszystko, co możliwe, by go osiągnąć.

- Moim celem jest złoto na igrzyskach. Będę bardzo ciężko na to pracował. Droga jest jedna i prosta. Bardzo chciałbym, żeby to się udało. Zrobię wszystko, aby tego dokonać.

Igrzyska olimpijskie rozpoczynają się 26 lipca. Rywalizacja siatkarzy będzie się rozgrywała od 27 lipca, a finał zaplanowano na sobotę 10 sierpnia.