Wyjątkowa chwila dla polskich kobiet w lotnictwie!

Mistrzostwa odbyły się w Zamościu. To niezwykle widowiskowa dyscyplina lotnicza, w której piloci muszą wykazywać się niezwykłymi umiejętnościami.

– Loty akrobacyjne są dość charakterystyczne, bo ze względów bezpieczeństwa wykonywane są głównie nad lotniskiem. Pilot wykonuje wiązankę w sześcianie na wysokości między sto a dwieście metrów od ziemi. Wiązanka jest to zbiór kolejno ułożonych figur, które pilot wykonuje podczas jednego lotu. W tym czasie obserwowany jest przez sędziów i oceniany za każdą figurę osobno, całość wykonania wiązanki, wyjścia z boksu oraz za utrzymanie się w boksie. Za każde wyjście pilota z boksu dodawane są punkty karne. Rażące przekroczenie dolnej granicy strefy powoduje dyskwalifikację pilota. Co ciekawe, piloci wykonują wiązanki figur, które znają i mogą się do nich przygotować, ale także tych, których nie znają – mówi Porębska. Starty polskich zawodników wspiera TAURON Polska Energia, sponsor strategiczny Aeroklubu Polskiego.

Zawodniczka Aeroklubu Ziemi Lubuskiej nie ukrywa, że akrobacja szybowcowa to piękny, ale bardzo trudny sport. – Najtrudniejsze w akrobacji jest przygotowanie sobie wszystkiego w głowie. Pilot musi przemyśleć miejsce rozpoczęcia wiązanki, musi wcześniej wiedzieć skąd i jak silny wieje wiatr. Do tego dochodzą inne warunki atmosferyczne, turbulencje czy termika, które powodują podczas lotu noszenia lub duszenia. W związku z tym najtrudniej mają piloci lecący jako pierwsi, bo nie mają możliwości zobaczenia lotów innych zawodników i dokonania ewentualnych korekt w planie – dodaje mistrzyni Polski.

A czy akrobacja jest sportem zdominowanym przez mężczyzn? – Tak, rzeczywiście jest, ale piloci akrobacyjni, z racji tego, że tworzą dość niewielkie grono, są naprawdę wspaniałą ekipą. Jesteśmy zgrani, pomagamy sobie we wszelkich działalnościach lotniczych i daje nam to szanse na integrację na najwyższym poziomie. Dzięki temu zapominam, że rywalizuję z mężczyznami. A w ogóle kiedyś w jednym z wywiadów Jerzy Makula wspomniał, że „kobiety kręcą o wiele ostrzejszą akrobację niż mężczyźni” i w tym jest coś na rzeczy – mówi Porębska.

TAURON Mistrzostwa Polski w Akrobacji Szybowcowej dla Agaty Porębskiej to jedynie przygotowanie do kolejnych sukcesów. – Najbliższe plany to oczywiście mistrzostwa świata w akrobacji szybowcowej, które odbędą się na początku sierpnia w niemieckim Oschatz – mówi.

Także w Polsce kibice będą mieli okazję, by zobaczyć wyjątkowe zawody w akrobacji – tym razem samolotowej. Mistrzostwa świata w tej dyscyplinie w kategorii Unlimited odbędą się w sierpniu w Zamościu. – Będziemy mogli podziwiać na niebie około pięćdziesięciu najlepszych na świecie pilotów, którzy zaprezentują rzeczy trudne do wyobrażenia dla przeciętnego człowieka. Kunszt tych pilotów jest na najwyższym poziomie i na pewno będzie co oglądać. A do tego liczymy na sukcesy naszych reprezentantów. Oprócz tego w tym roku Polska będzie również gospodarzem szybowcowych mistrzostw Europy w klasie szybowców dwumiejscowych na lotnisku Michałków-Ostrów Wielkopolski. Tam też mamy olbrzymie szanse zdobyć wysokie lokaty – mówi Jerzy Makula, prezes Aeroklubu Polskiego, w przeszłości wybitny polski lotnik, m.in. siedmiokrotny mistrz świata w akrobacji szybowcowej.

Kibice w Polsce mogą liczyć także na wiele innych bardzo ciekawych zawodów o medale mistrzostw Polski organizowanych przez Aeroklub Polski – w dniach 22-27 sierpnia w Przykonie koło Turku odbędą się TAURON Otwarte Motoparalotniowe Slalomowe Mistrzostwa Polski, 31 sierpnia i 1 września na lotnisku modelarskim Zalesie koło Warszawy zaplanowane są TAURON Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Wyrzucanych z Ręki, a od 20 do 22 września w Lesznie odbywać się będą TAURON Paralotniowe Mistrzostwa Polski 2024 w celności lądowania.

