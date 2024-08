Siatkówka na igrzyskach paralimpijskich Paryż 2024. Kto zagra?

Siatkówka na siedząco (sitting volleyball) to sportowa gra zespołowa, która jest odmianą tradycyjnej siatkówki. Jej zasady w wielu punktach są zbliżone do zasad obowiązujących w piłce siatkowej. Mecz trwa do trzech wygranych setów, gra się do 25 punktów (do 15 w tie-breaku) z dwupunktową przewagą.

Zobacz także: Oto skład reprezentacji Polski na igrzyska paralimpijskie w Paryżu

Siatkówka na igrzyskach paraolimpijskich po raz pierwszy pojawiła się w 1976 roku w Toronto. Rozegrano wówczas turniej tradycyjnej siatkówki mężczyzn "na stojąco", a siatkówka mężczyzn na siedząco była sportem pokazowym. Zawody panów w tradycyjnej siatkówce rozgrywano do 2000 roku. Sitting volleyball, który od igrzysk paraolimpijskich w Arnhem w 1980 roku stał się już konkurencją medalową, jest rozgrywany do dziś. Od 2004 roku do paraolimpijskiej rywalizacji dołączyły również panie.

Polacy odnosili sukcesy tylko w tradycyjnej odmianie siatkówki. Wywalczyli dwa srebrne (Arnhem 1980, Barcelona 1992) oraz dwa brązowe (Seul 1988, Atlanta 1996) medale paraolimpiad.

W turniejach siatkarzy i siatkarek na igrzyskach paraolimpijskich w Paryżu wystąpi po osiem reprezentacji. Drużyny podzielono na dwie grupy po cztery drużyny; po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup zagrają w półfinale. Mecze o medale turnieju mężczyzn zaplanowano na piątek 6 września, a w turnieju kobiet na sobotę 7 września.

Polskich siatkarzy zabraknie na turnieju igrzysk olimpijskich. O awans rywalizowali na turnieju kwalifikacyjnym w chińskim Dali. Nie zdołali wywalczyć kwalifikacji, którą na tej imprezie uzyskała Ukraina.

Turniej siatkówki na siedząco mężczyzn paralimpiada Paryż 2024:

grupa I: Francja, Egipt, Bośnia i Hercegowina, Kazachstan

grupa II: Iran, Brazylia, Niemcy, Ukraina.

Turniej siatkówki na siedząco kobiet paralimpiada Paryż 2024:

grupa I: Francja, USA, Chiny, Włochy

grupa II: Kanada, Brazylia, Rwanda, Słowenia.