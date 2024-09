Swoje starty zaczyna nasza wybitna polska pływaczka Oliwia Jabłońska. W swoim pierwszym starcie na paralimpijskich pływalniach zaprezentuje się na dystansie 100 m stylem motylkowym w klasie S10. Jej start eliminacyjny odbędzie się podczas sesji porannej, zaś ewentualny finał o 20:35. W przeszłości zdobyła na tym dystansie medal paralimpijski - srebrny w Londynie w 2012 roku.

Walkę o paralimpijskie medale rozpoczynają nasi szermierze na wózkach. W pierwszym swoje bronie skrzyżują szabliści i szablistki. W wypowiedzi przed igrzyskami trener kadry Grzegorz Pluta (mistrz paralimpijski z Londynu 2012) zaznaczył, że w turniejach indywidualnych to właśnie szabliści powinni być tymi, którzy mają największe szanse medalowe.

A dokładniej mówiąc będą to Adrian Castro, Michał Dąbrowski (obaj kat.B) oraz Kinga Dróżdż (kat.A). Castro to aktualny wicemistrz paralimpijski, wicemistrz świata oraz mistrz Europy, zaś z Rio de Janeiro w 2016 wrócił z brązem. Dąbrowski to debiutant na paralimpiadzie, ale w swojej kolekcji ma już brązowe medale z mistrzostw Europy i świata w tej broni. Bardzo utytułowana jest również nasza trzecia medalowa nadzieja - Kinga Dróżdż. Z ostatnich czempionat ow - europejskiego oraz światowego - wróciła do kraju jako mistrzyni. Startować będą również Marta Fidrych (kat A) oraz debiutantka Jadwiga Pacek (kat B). Początek walk o godzinie 13:00.

Ambicje medalowe mają paralekkoatleci: Lucyna Kornobys oraz Łukasz Mamcarz. Nasza kulomiotka znajduje się w światowej czołówce, wywalczyła m.in dwa srebra z paralimpiady z 2016 i 2021. Z kolei Mamcarz na imprezie czterolecia zdobył przed dwunastoma laty brązowy medal. O miejsce na podium powalczy nasza łuczniczka, która w rundzie rankingowej uplasowała się na dobrym dziewiątym miejscu. Oprócz emocji związanych z naszymi zawodnikami to ciekawie zapowiadają się ćwierćfinały w koszykówce na wózkach mężczyzn.

Starty Polaków na igrzyskach paralimpijskich - wtorek 03.09

PARASTRZELECTWO

09:30 Emilia Babska (eliminacje)

09:30 Marek Dobrowolski (eliminacje)

13:45 Marek Dobrowolski (ew. finał)

16:00 Emilia Babska (ew. finał)

PARAPŁYWANIE

09:38 Igor Hrehorowicz (eliminacje 100 metrów stylem grzbietowym [S9])

11:25 Alan Ogorzałek (eliminacje 100 m stylem motylkowym [S010])

11:33 Oliwia Jabłońska (eliminacje 100 m stylem motylkowym [S010]))

17:37 Igor Hrehorowicz (ew. finał)

20:13 Alan Ogorzałek (ew. finał)

20:35 Oliwia Jabłońska (ew. finał)

PARALEKKOATLETYKA

10:11 Aleksander Kossakowski (1500 m, finał T13)

10:58 Lucyna Kornobys (pchnięcie kulą, finał F34)

11:23 Michał Kotkowski (400 m, eliminacje T37)

20:20 Łukasz Mamczarz (skok wzwyż, finał T63)

PARAŁUCZNICTWO

12:41 Milena Olszewska (1/8 finału; ew. ćwierćfinał, półfinał i finał)

PARATENIS STOŁOWY

13:45 Natalia Partyka (półfinał WS10)

13:45 Rafał Czuper (ćwierćfinał MS2)

17:00 Dorota Bucław (ćwierćfinał WS1-2)

17:00 Patryk Chojnowski (półfinał MS10)

SZERMIERKA NA WÓZKACH

13:30 Michał Dąbrowski, Adrian Castro (szabla kat. B, 1/16 finału; ew. 1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał i finał)

13:50 Jadwiga Pacek (szabla kat. B, 1/16 finału; ew. 1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał i finał)

14:30 Kinga Dróżdż, Marta Fidrych (szabla kat. A, 1/16 finału; ew. 1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał i finał)

Jakub Kochan