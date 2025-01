Remis Barcelony na koniec fazy ligowej LM. Grali Szczęsny i Lewandowski

Hansi Flick po raz kolejny wystawił od pierwszej minuty dwóch Polaków. Jako pierwszy musiał wykazać się Szczęsny, który na początku spotkania obronił strzał... Alejandro Balde. Obrońca "Blaugrany" prawie wpakował piłkę do własnej siatki. Chwilę później polski bramkarz skutecznie interweniował po strzale Mario Reteguia.

W 35. minucie Atalanta mogła objąć prowadzenie. Do siatki trafił Davide Zappacosta, lecz po analizie VAR sędzia nie uznał jego gola.

Zagrożenie ze strony Barcelony stwarzali Lamine Yamal i Raphinha, lecz nie byli oni w stanie pokonać Marco Carnesecchiego. Lewandowski nie oddał w pierwszej połowie żadnego strzału.

Gospodarze znakomicie rozpoczęli drugą połowę. Akcje bramkową przeprowadzili Raphinha i Yamal, a do siatki trafił ten drugi. Prowadzenie Barcelony nie utrzymało się zbyt długo, gdyż w 67. minucie Szczęsnego pokonał Ederson. Brazylijczyk huknął nie do obrony zza pola karnego. Dwie minuty później z boiska zszedł Lewandowski, a zmienił go Ferran Torres.

Jak szybko podopieczni Flicka prowadzenie stracili, tak szybko je odzyskali. Drugą asystę zaliczył Raphinha, a niepilnowany w polu karnym był Ronald Araujo. Urugwajski obrońca pewnym strzałem trafił do siatki.

Barcelona po raz kolejny nie utrzymała prowadzenia zbyt długo. Tym razem błędy w defensywie wykorzystał Mario Pasalic.



Mecz zakończył się remisem 2:2. To oznacza, że Barcelona zajęła drugie miejsce w fazie ligowej i awansowała do 1/8 finału, a Atalanta zakończyła ten etap na dziewiątej pozycji i będzie musiała rywalizować w fazie play off (1/16 finału).

FC Barcelona - Atalanta 2:2 (0:0)



Bramki: Yamal 47, Araujo 73 - Ederson 67, Pasalic 79.

Barcelona: Szczęsny - Kounde, Araujo, Garcia (69 Cubarsi), Balde - de Jong, Pedri (80 Casado), Gavi (69 Fermin Lopez) - Yamal (90+7 Victor), Lewandowski (69 Torres), Raphinha.

Atalanta: Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac (55 Scalvini) - Bellanova (76 Cuadrado), de Roon, Ederson, Zappacosta (78 Ruggeri) - Pasalic - Retegui (78 Zaniolo), de Ketelaere (87 Brescianini).

Żółte kartki: Kolasinac, Ederson, Pasalic.

