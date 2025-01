Skład Ślepska Malow Suwałki na przyszły sezon. Dwie ważne zmiany

Ślepsk Malow Suwałki w przyszłym sezonie PlusLigi będzie występował w nieco innym składzie. Jak duże zmiany zajdą w klubie? Kto zagra w suwalskiej drużynie? Jakie będą najważniejsze transfery? Kto odejdzie z zespołu? Jaki będzie skład? Na ten temat rozmawiali eksperci na kanale You Tube "Prawda Siatki".

W drużynie zostanie dziewięciu zawodników oraz trener Dominik Kwapisiewicz, można więc mówić o stabilizacji składu. O sile ataku nadal będzie decydował Bartosz Filipiak, wspierany przez Damiana Wierzbickiego. Henrique Honorato, Antoni Kwasigroch oraz Bartosz Firszt to trzech przyjmujących, którzy nadal będą grali w Suwałkach. Barwy Ślepska będą reprezentowali środkowi Quentin Jouffroy, Jakub Macyra i Joaquin Gallego. Zostanie też drugi libero Jakub Kubacki.

Zobacz także:

➤ Skład Asseco Resovii na przyszły sezon. Nowi siatkarze w kadrze. Klub szykuje hitowe transfery

➤ Skład Jastrzębskiego Węgla na przyszły sezon. Kto zastąpi Fornala i Hubera?

➤ Skład Aluron CMC Warty Zawiercie na przyszły sezon. Hitowe transfery reprezentantów Polski

➤ Skład PGE GiEK Skry Bełchatów na przyszły sezon. Kolejna rewolucja kadrowa

➤ Skład Trefla Gdańsk na przyszły sezon. Kadra szyta na miarę możliwości

➤ Skład PGE Projektu Warszawa na przyszły sezon. Nowi siatkarze pomogą wywalczyć mistrzostwo?

➤ Skład ZAKSY Kędzierzyn-Koźle na przyszły sezon. Rozstanie z kilkoma gwiazdami

➤ Skład Bogdanki LUK Lublin na przyszły sezon. Czy Wilfredo Leon zostanie w klubie?

➤ Skład Steam Hemarpol Norwida Częstochowa na przyszły sezon. Klub zatrzymał największe gwiazdy

➤ Skład Indykpolu AZS Olsztyn na przyszły sezon. Więcej zagrożeń niż pozytywów?

Najpoważniejsze zmiany zajdą na rozegraniu. Po trzech sezonach współpracy z drużyną rozstanie się Matias Sanchez. Mierzący 173 cm wzrostu Argentyńczyk swym widowiskowym stylem gry zyskał wielu sympatyków nie tylko na Suwalszczyźnie. Z zespołu odejdzie również jego zmiennik - Marcin Krawiecki, który ma trafić do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Zastąpią ich Kamil Droszyński z Trefla Gdańsk oraz Karol Jankiewicz - drugi rozgrywający od lat związany z Indykpolem AZS Olsztyn.

Kolejna istotna zmiana zajdzie na pozycji libero. Mateusz Czunkiewicz, po pięciu sezonach w Suwałkach, spróbuje swych sił w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Na jego miejsce Ślepsk ma pozyskać Bartosza Mariańskiego, znanego z występów w GKS Katowice. Kolejnym nowym siatkarzem suwalskiego klubu ma zostać środkowy Jan Nowakowski - obecnie Bogdanka LUK Lublin.

– Pozbycie się Matiasa Sancheza to dla mnie dość zaskakujący ruch, ale zdaję sobie sprawę, że trzeba otworzyć jedno miejsce paszportowe. Można znaleźć wiele wad tego zawodnika, ale również wiele pozytywów. Styl gry drużyny z Suwałk był uzależniony od niego. Kamil Droszyński w końcu się doczekał jedynki, ale czy to będzie zamiana na plus? Zobaczymy – powiedział Jakub Bednaruk w "Prawdzie siatki".

– Najistotniejszy jest znak zapytania wśród przyjmujących. Klub z Suwałk być może kręci się wśród tych samych nazwisk, co Bogdanka LUK Lublin... To bardzo ważna informacja, bo mocne, ofensywne przyjęcie może tu zmienić wszystko. Nawet drogie, bo zakładam, że może to być najdroższy kontrakt w klubie obok Bartosza Filipiaka – dodał.

MKS Ślepsk Malow Suwałki - przypuszczalna kadra na sezon 2025/2026

rozgrywający: Kamil Droszyński, Karol Jankiewicz

przyjmujący: Henrique Honorato, Antoni Kwasigroch, Bartosz Firszt, (?)

atakujący: Bartosz Filipiak, Damian Wierzbicki

środkowi: Quentin Jouffroy, Jakub Macyra, Joaquin Gallego, Jan Nowakowski

libero: Bartosz Mariański, Jakub Kubacki.

Trener: Dominik Kwapisiewicz.