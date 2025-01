Skład Indykpolu AZS Olsztyn na przyszły sezon. Więcej zagrożeń niż pozytywów?

W Indykpolu AZS Olsztyn bez zmian w ataku, w klubie zostaną Jan Hadrava i Daniel Gąsior oraz na pozycji libero, na której nadal będą grać Kuba Hawryluk i Jakub Ciunajtis). W drużynie pozostaną też dwaj przyjmujący Moritz Karlitzek i Mateusz Janikowski oraz trzej środkowi - Paweł Cieślik, Jakub Majchrzak i Dawid Siwczyk.

Kto dołączy do ekipy z Olsztyna? Bardzo ważna będzie zmiana na rozegraniu. Z drużyną pożegnają się Eemi Tervaportti i Karol Jankiewicz. Ich miejsce zajmą Johannes Tille z Berlin Recycling Volleys oraz Łukasz Kozub, który jest zawodnikiem Asseco Resovii. Do Indykpolu AZS trafi również środkowy Seweryn Lipiński z Cuprum Stilonu Gorzów.

Kibice w hali Urania będą też mieli okazję poznać dwóch nowych przyjmujących. Do zespołu dołączą Paweł Halaba, który przeniesie się do Olsztyna po czterech sezonach spędzonych w Suwałkach oraz Karol Borkowski - ostatnio zawodnik stołecznego Projektu. Z drużyną rozstaną się natomiast Manuel Armoa i Nicolas Szerszeń, który po dwóch latach występów w stolicy Warmii przeniesie się do Jastrzębskiego Węgla.

Od dłuższego już czasu wiadomo, że olsztynian czeka kolejna zmiana trenera. W ubiegłym roku Argentyńczyka Javiera Webera zastąpił jego rodak Juan Manuel Barrial, który długo nie utrzymał się na stanowisku. Drużynę prowadzi obecnie Marcin Mierzejewski. W przyszłym sezonie stery Indykpolu AZS przejmie natomiast Daniel Pliński, który w trakcie obecnych rozgrywek rozstał się z PSG Stalą Nysa. Nowy trener olsztynian był w przeszłości zawodnikiem tego klubu, grał tu w latach 2016–18, na zakończenie swej bogatej kariery.



– Ja bym się nie martwił o Johannesa Tille, mnie się podoba ten zawodnik. Pojawił się z drugiego szeregu, po zaczynał od niższych lig. Lubię go, ma silne palce, jest fajnym graczem i uważam, że sobie poradzi. Nie wiem, czy to jest zniżka formy, czy do Jana Hadravy zaczyna się już odzywać PESEL, bo kolejny mecz gra słabo... To jest spore zagrożenie. Jest nim również para przyjmujących Moritz Karlitzek - Paweł Halaba w przyjęciu zagrywki, bo jeden i drugi zawsze potrzebowali wsparcia kogoś, kto potrafi przyjmować. Postawienie na dwóch ofensywnych graczy na tej pozycji jest sporym ryzykiem dla zespołu. Karlitzek ma też czasem problemy zdrowotne, a w momencie, w którym wypadnie ktoś z tego duetu, zespół straci bardzo dużo. Widzę więcej zagrożeń niż pozytywów – ocenił skład olsztynian na przyszły sezon Jakub Bednaruk.

– Są również pozytywy. Mają już ułożony skład na przyszły sezon. Z Olsztyna zawsze biła solidność. Wiemy, że pojawił się nowy sponsor, jest spokój finansowy, klub jest wypłacalny. Dla mnie jednak to nie jest pukanie do czołowej piątki PlusLigi, tylko modlenie się o ósemkę – dodał ekspert Polsatu Sport.

Indykpol AZS Olsztyn - przypuszczalna kadra na sezon 2025/2026

rozgrywający: Johannes Tille, Łukasz Kozub

przyjmujący: Moritz Karlitzek, Paweł Halaba, Karol Borkowski, Mateusz Janikowski

atakujący: Jan Hadrava, Daniel Gąsior

środkowi: Seweryn Lipiński, Paweł Cieślik, Jakub Majchrzak, Dawid Siwczyk

libero: Kuba Hawryluk, Jakub Ciunajtis.

Trener: Daniel Pliński.