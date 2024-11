Zmiany w kombinezonach skoczków narciarskich. "Zawodnicy będą kombinować"

Przy okazji rywalizacji skoczków narciarskich często kontrowersje wzbudzają kombinezony. Od nowego sezonu FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) wprowadziła w tym aspekcie pewne zmiany.

- FIS wyszedł z założenia, że aby zrównać możliwości finansowe tych słabszych nacji z tymi mocniejszymi, wprowadzono przepis, że na dany "period" zawodnik może mieć cztery kombinezony. Zostaną one zaczipowane, żeby nie było podmiany i tylko z nich będzie mógł korzystać. Nie do końca tak będzie, ponieważ ci najmocniejsi finansowo, żeby zaplombować te cztery kombinezony, będą testować 30, natomiast ci słabsi finansowo - tylko kilka - powiedział Kot w niedzielnym "Zimowym Magazynie Olimpijskim".

ZOBACZ TAKŻE: Małysz powiedział to wprost! Takie słowa po inauguracji sezonu

Mimo zmian ekspert nadal uważa, że zawodnicy będą próbowali oszukać kontrolerów FIS.



- Jeżeli chodzi o podejście do pomiaru, to tutaj też jest zmiana. Wcześniej, jeżeli chodzi o krok, był on mierzony na górze skoczni przed oddaniem skoku. Zawodnik w pomieszczeniu, zanim podchodził do badania, mógł zrobić z tym kombinezonem wszystko. Mógł naciągać ten krok do góry, jakoś go ułożyć. Natomiast w miejscu przeznaczonym do badania nie można już nic kombinować i tak samo idzie się na belkę, by oddać skok. FIS wprowadził pomiar na dole i teoretycznie nie wolno nic robić z kombinezonem po skoku, kiedy jest on obniżony. Zawodnicy będą kombinować. Kiedy skoczek się cieszy i podniesie ręce do góry, to od razu krok idzie do góry. Będzie dochodziło do tego, że zawodnik odda słaby skok i będzie podnosił ręce do góry, żeby podciągnąć kombinezon, czy na przykład z zamachem będzie zarzucał sobie na ramię narty. Według mnie nie tędy droga. To powinno być przejrzyste dla kibiców i nie powinno rodzić wątpliwości - podsumował wiceprezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego.



Cała wypowiedź w załączonym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport