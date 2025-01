Nie tylko Stephane Antiga. Nowi trenerzy klubów PlusLigi w przyszłym sezonie

Przed sezonem 2025/2026 w klubach PlusLigi dojdzie do wielu zmian. Nie zabraknie ich wśród szkoleniowców, a na giełdzie transferowej są znane nazwiska. W których drużynach pojawią się nowi trenerzy?

Rozgrywki PlusLigi 2024/2025 w pełni, a tymczasem trwa już gorączka transferowa przed kolejnym sezonem. W mediach pojawiają się doniesienia o hitach transferowych. Dotyczą one nie tylko siatkarzy, ale również trenerów.

Zobacz także: Trzy gwiazdy reprezentacji Polski opuszczają PlusLigę! To będą hitowe siatkarskie transfery

Stephane Antiga znów poprowadzi klub w polskiej lidze. Były znakomity siatkarz odnosił sukcesy z PGE Skrą Bełchatów. Później został selekcjonerem reprezentacji Polski, z którą wywalczył mistrzostwo świata 2014. Karierę trenerską kontynuował w PlusLidze, w Onico Warszawa (2017–19). Później przez lata trenował drużynę siatkarek Developresu Rzeszów (2019–24). Kolekcjonował srebrne medale mistrzostw Polski - wywalczył taki krążek z Onico i pięciokrotnie z Developresem. Latem wyjechał z Polski do Włoch, ale przygoda z klubem Savino Del Bene Scandicci trwała bardzo krótko.

Francuz od wielu lat jest związany z naszym krajem, jego powrót do ucieszy więc wielu kibiców. Antiga ma objąć Bogdankę LUK Lublin. Czy z tym klubem wywalczy kolejny medal do swej bogatej kolekcji?

Obecnie drużynę z Lublina już drugi sezon prowadzi Massimo Botti. Włoski szkoleniowiec odejdzie z klubu, ale zostanie w PlusLidze. Zastąpi w Asseco Resovii Tuomasa Sammelvuo.

Steam Hemarpol Norwid Częstochowa to rewelacja trwających rozgrywek PlusLigi, ale po sezonie z drużyną rozstanie się brazylijski trener Cezar Douglas Silva. Zastąpi go Hiszpan Guillermo Falasca - brat przedwcześnie zmarłego Miguela Angela Falaski, byłego zawodnika i trenera PGE Skry Bełchatów. Nowy szkoleniowiec częstochowian ma trafić do polskiej ligi z włoskiego klubu Cisterna Volley.

Z PGE GiEK Skrą Bełchatów rozstanie się Gheorghe Cretu. Nowym trenerem tej drużyny ma zostać Krzysztof Stelmach. Byłby to jego powrót do Bełchatowa, gdzie grał w latach 2005–08 (trzy tytuły mistrza Polski) oraz pracował w roli asystenta trenera Philippe Blaina w latach 2016–17.

Indykpol AZS Olsztyn przejmie natomiast Daniel Pliński, który w trakcie obecnych rozgrywek rozstał się z PSG Stalą Nysa. Był on w przeszłości zawodnikiem olsztyńskiego klubu; grał tu w latach 2016–18, na zakończenie swej bogatej kariery.

Andrzej Kowal prowadził już w PlusLidze Asseco Resovię (trzy tytuły mistrza Polski), Ślepsk Malow Suwałki, a w obecnym sezonie Cuprum Stilon Gorzów. W przyszłym doświadczony szkoleniowiec ma trenować siatkarzy Jastrzębskiego Węgla.

Kowala w Gorzowie zastąpi Hubert Henno, były znakomity francuski libero, kolega Antigi z reprezentacji. Jako trener prowadził dotychczas kluby we Francji. Jak poradzi sobie w PlusLidze?

Nowi trenerzy w klubach PlusLigi w sezonie 2025/2026:

Jastrzębski Węgiel ⟶ Andrzej Kowal.

Bogdanka LUK Lublin ⟶ Stephane Antiga.

Steam Hemarpol Norwid Częstochowa ⟶ Guillermo Falasca.

Asseco Resovia Rzeszów ⟶ Massimo Botti.

PGE GiEK Skra Bełchatów ⟶ Krzysztof Stelmach.

Indykpol AZS Olsztyn ⟶ Daniel Pliński.

Cuprum Stilon Gorzów ⟶ Hubert Henno.

